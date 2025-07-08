Владивосток отказался от трехлетних контрактов с перевозчиками

Новые контракты на организацию пассажирских автобусных перевозок будут заключены во Владивостоке в 2025 году — их срок теперь существенно короче, чем раньше. Общая сумма договоров на сайте госзакупок (16+) превышает 489 млн рублей, что составляет почти полмиллиарда — за организацию перевозок по 72 автобусным маршрутам, сообщает ИА PrimaMedia.