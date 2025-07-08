Владивосток отказался от трехлетних контрактов с перевозчиками

Новые контракты на организацию пассажирских автобусных перевозок будут заключены во Владивостоке в 2025 году — их срок теперь существенно короче, чем раньше. Общая сумма договоров на сайте госзакупок (16+) превышает 489 млн рублей, что составляет почти полмиллиарда — за организацию перевозок по 72 автобусным маршрутам, сообщает ИА PrimaMedia.
Ранее администрация города запустила масштабный конкурс для автобусных перевозчиков. Власти ищут подрядчиков для выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам с регулируемыми тарифами на территории городского округа. При этом новые контракты вступают в силу с момента подписания и действуют до 31 декабря 2026 года. Раньше заключались трехлетние контракты.
Как пояснили представители администрации, решение сократить срок контрактов связано с текущей ситуацией в транспортной отрасли: фактического количества имеющихся на территории Приморского края водителей и бюджетного финансирования. Также специалисты учитывают тот факт, что у автотранспортных предприятий завершились договоры лизинга на приобретение новых автобусов.
«Трехлетние контракты позволили компаниям-перевозчикам планировать свою работу и использовать лизинговые инструменты для обновления автопарков. Таким образом, мы пришли к тому, что на всех городских маршрутах работают автобусы, возраст которых составляет не более 10 лет», — отметили в управлении транспорта.
В настоящее время специалистами завершается работа по анализу пассажиропотоков, а также изучается новый документ по планированию перевозок. На основе этих данных в будущем будет оптимизирована маршрутная сеть в городе.
При этом часть изменений уже включена в текущие контракты, уточнили в управлении транспорта. Среди нововведений — запуск дополнительного маршрута в микрорайон Патрокл, утверждение на постоянной основе маршрута № 24к «ТЦ “Космос” (ул. Садгородская) — проспект 100-летия Владивостока», замена автобусов на средний класс по маршруту № 14 «Нейбута, 137 — площадь Луговая», также класс автобусов будет увеличен на маршруте № 54.
Контракты предусматривают и ряд обязательных требований. Перевозчики обязаны строго соблюдать расписание, в том числе в вечерние часы — за нарушения предусмотрены штрафы. Возраст автобусов не должен превышать 10 лет. Особое внимание уделяется чистоте салона и качеству обслуживания.
Каждое транспортное средство должно быть оборудовано терминалом для безналичной оплаты, видеорегистраторами (внутри и снаружи), системой ГЛОНАСС и автоинформатором об остановках. Время стоянки на промежуточных остановках не должно превышать 90 секунд.