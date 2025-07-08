В Казахстане снизятся цены на социально значимые лекарства

«Положения меморандума распространяются и на препараты нашей компании, которые уже локализованы и производятся на территории Казахстана. По нашим оценкам, снижение цен позволит поддержать несколько миллионов пациентов», — сказал директор по работе с госорганами и внешним коммуникациям компании Арсен Насырханов.