В Казахстане снизятся цены на социально значимые лекарства

АСТАНА, 8 июл — Sputnik. Минздрав Казахстана сообщил о заключении меморандумов о сотрудничестве с ведущими фармацевтическими компаниями.
Это «Химфарм», ТОО «Johnson & Johnson Kazakhstan» и ТОО «АстраЗенека Казахстан».
Соглашения позволят снизить цены на ряд дорогостоящих и социально значимых препаратов, отметили в ведомстве.
В рамках меморандума с компанией Johnson & Johnson достигнута договоренность о пересмотре ценовой политики на препарат Спинраза (Нусинерсен), применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии — редкого, но прогрессирующего и угрожающего жизни заболевания.
Компания «Химфарм» подтвердила готовность снизить закупочную цену на препарат Дапаглифлозин, применяемый для лечения сахарного диабета второго типа.
«В Казахстане более 520 тысяч человек страдают сахарным диабетом, из них 492 335 приходится на СД 2 типа», — сообщил Минздрав.
«АстраЗенека» планирует снизить цены на ряд жизненно важных препаратов для розничной и оптовой реализации, что позволит повысить обеспеченность граждан необходимыми лекарствами и увеличить доступ к инновационной терапии.
«Положения меморандума распространяются и на препараты нашей компании, которые уже локализованы и производятся на территории Казахстана. По нашим оценкам, снижение цен позволит поддержать несколько миллионов пациентов», — сказал директор по работе с госорганами и внешним коммуникациям компании Арсен Насырханов.
Меморандумы также включают:
- соблюдение допустимых пределов торговых надбавок;
- мониторинг ценовой динамики;
- обмен лучшими практиками;
- развитие механизмов финансирования инновационных препаратов;
- выработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения.