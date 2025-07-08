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В Новосибирске на восстановление разрытий будут отводить пять дней

Меры направлены на снижение количества жалоб жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске сократят сроки восстановления разрытий после аварий на коммунальных сетях. Благоустройство должно быть завершено в течение пяти дней. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава города Максим Кудрявцев поручил ужесточить контроль и ввести штрафы за нарушение сроков, усилив ответственность ресурсоснабжающих организаций.

Кроме того, в правила ведения земляных работ внесут изменения. Для получения разрешения на разрытия теперь обязательно наличие договора с ресурсоснабжающей организацией. Срок согласования актов сокращается с 30 до пяти дней — за это время необходимо полностью устранить аварию и восстановить благоустройство. Эти меры направлены на повышение ответственности и снижение количества жалоб жителей.