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Россияне назвали размер желаемой зарплаты

«Ведомости»: Россияне в среднем хотят зарабатывать 146 тысяч рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда

Новое исследование Финансового университета при правительстве РФ показало, что жители страны в среднем хотят зарабатывать 146 тысяч рублей ежемесячно. Эти данные значительно превышают официальные показатели Росстата, согласно которым средняя зарплата в апреле 2025 года составила чуть более 97 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Ведомости».

В опросе приняли участие около 7 тысяч человек из 35 российских городов. Медианное значение желаемого дохода оказалось несколько ниже среднего и составило 110 тысяч рублей. Для сравнения, начинающие специалисты без опыта работы рассчитывают на более скромные суммы — в среднем 92 тысячи рублей, при медиане в 73 тысячи.

Географический анализ выявил интересные особенности. Наибольшие зарплатные ожидания зафиксированы в Махачкале (213 тысяч рублей), Хабаровске (188 тысяч), Москве (185 тысяч) и Санкт-Петербурге (166 тысяч).

Эксперты объясняют завышенные ожидания в регионах с низкими официальными доходами возможным влиянием теневой занятости и ростом заработков в отдельных отраслях. Среди основных факторов роста запросов — инфляция, увеличение рабочей нагрузки и кадровый дефицит. В мегаполисах дополнительное влияние оказывает высокая стоимость жизни.

Прежде исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) раскрыло, что только 56% работающих россиян полностью или частично удовлетворены размером своей заработной платы.