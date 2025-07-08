Россияне назвали размер желаемой зарплаты

В опросе приняли участие около 7 тысяч человек из 35 российских городов. Медианное значение желаемого дохода оказалось несколько ниже среднего и составило 110 тысяч рублей. Для сравнения, начинающие специалисты без опыта работы рассчитывают на более скромные суммы — в среднем 92 тысячи рублей, при медиане в 73 тысячи.