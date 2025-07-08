Десятки домов под снос: во Владивостоке расчищают место для новой высотки и инфраструктуры

Проект включает реконструкцию пяти улиц с расширением Крыгина за счет сноса косогоров и части придомовых территорий. Будут построены новые дороги, в том числе вдоль детского сада «Маячок» и школы № 39. Реализация разделена на три этапа: до 2030 года возведут жилье и часть инфраструктуры, к 2040 году добавятся ресторан и образовательные объекты, а к 2055 году завершат поликлинику и административное здание.