Десятки домов под снос: во Владивостоке расчищают место для новой высотки и инфраструктуры

Администрация города представила масштабный проект застройки территории площадью 38 гектаров. Планируется возведение высотного жилого дома, малоэтажного жилого комплекса, офисных зданий, ресторана, спортивных объектов, научного центра и поликлиники. Для реализации проекта потребуется снести более 30 строений, включая двухэтажные дома 1940-х годов постройки и частный сектор.
Как сообщает NewsVL, строительство многоэтажного жилого дома запланировано на участке у Полевой, 17б. Рядом появится офисное здание на 55 сотрудников. Малоэтажный жилой комплекс возводится над стадионом школы № 39, оба жилых объекта в сумме предполагают около 250 квартир. Вместо сквера у детского сада «Маячок» построят спортивный зал с центром профориентации.
На месте парковки у домов Леонова, 64 и 70 разместят учебно-образовательные учреждения: детский сад на 120 мест и центр дополнительного образования. Двухэтажные дома между Ялтинской и Керченской улицами снесут для строительства поликлиники на 600 посещений и спортивного объекта. За жилым комплексом «Алые паруса» появится загадочный «объект общественного управления» на 209 рабочих мест.
Проект включает реконструкцию пяти улиц с расширением Крыгина за счет сноса косогоров и части придомовых территорий. Будут построены новые дороги, в том числе вдоль детского сада «Маячок» и школы № 39. Реализация разделена на три этапа: до 2030 года возведут жилье и часть инфраструктуры, к 2040 году добавятся ресторан и образовательные объекты, а к 2055 году завершат поликлинику и административное здание.
Общественные обсуждения проекта продлятся с 8 по 14 июля, но участвовать смогут только проживающие на этой территории граждане, прошедшие идентификацию. Предложения можно направлять через электронную приемную администрации города. Снос зданий будет проводиться застройщиками после приобретения прав собственности на объекты.
Ранее власти Владивостока опубликовали проект планировки и межевания земельного участка площадью свыше 6 гектаров в районе улицы Карамзина. На территории появятся три 30-этажных жилых комплекса, два восьмиэтажных жилых дома, три деловых центра, библиотека, два крытых спортзала, детский сад на 100 мест.