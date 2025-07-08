Россия отказывается от крепкого: что происходит с рынком алкоголя

В первом полугодии 2025 года объем производства водки в России сократился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 31,38 млн декалитров. Выпуск коньяка также уменьшился — на 17%, до 3,45 млн дал. Такие данные приводит Росалкогольтабакконтроль.
Положительную динамику зафиксировали лишь виноградные и игристые вина. Производство виноградных вин выросло на 12,4%, достигнув 17,66 млн дал, а шампанских — на 18,5%, до 7,2 млн дал. В остальных категориях алкогольной продукции наблюдается спад: в целом по стране за шесть месяцев произведено 73,9 млн дал алкоголя, что на 16,1% меньше, чем годом ранее.
Объем производства алкогольных напитков крепостью выше 9% снизился на 9,5% — до 46,83 млн дал. Слабоалкогольной продукции выпущено на 91,6% меньше — всего 725,4 тыс. дал. Ликеро-водочная продукция показала умеренное снижение — на 0,5%, до 8 млн дал, прочие спиртные напитки — на 7,5%, до 3,95 млн дал.
Производство ликерных вин также уменьшилось — на 9,6%, составив 644,9 тыс. дал. Выпуск напитков на основе винограда без добавления этилового спирта сократился на 73,2%, до 48,7 тыс. дал, с этиловым спиртом — на 60,5%, до 11,44 тыс. дал. Производство плодовых алкогольных напитков упало на 84,7% — до 769,2 тыс. дал.
Ранее российские виноделы вновь подняли вопрос о разрешении онлайн-продажи отечественных вин. Как сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), запуск пилотного проекта может состояться уже в середине 2026 года — при условии одобрения со стороны правительства. Система ЕГАИС, отслеживающая путь алкогольной продукции от производителя до конечного покупателя, способна обеспечить прозрачность и контроль в сфере онлайн-продаж.