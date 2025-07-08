Россия отказывается от крепкого: что происходит с рынком алкоголя

Положительную динамику зафиксировали лишь виноградные и игристые вина. Производство виноградных вин выросло на 12,4%, достигнув 17,66 млн дал, а шампанских — на 18,5%, до 7,2 млн дал. В остальных категориях алкогольной продукции наблюдается спад: в целом по стране за шесть месяцев произведено 73,9 млн дал алкоголя, что на 16,1% меньше, чем годом ранее.