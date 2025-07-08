Узбекская Centrum Air запустила прямые рейсы между Актау и Нукусом

Рейсы выполняются с 3 июля по четвергам и воскресеньям. Время в пути — 1 час 20 минут.
Стоимость билетов до Нукуса начинается от 27,5 тыс. тенге в одну сторону. За эту цену с собой можно взять ручную кладь до 8 кг. За 7,3 тыс. тенге в стоимость включат багаж до 23 кг, возможность перебронирования или отмены, а также скидку в 25% для детей от 2 до 12 лет.
Руководитель управления туризма Мангистауской области Ерсин Ибрашев заявил, что в скором времени появятся еще два новых направления. О них он обещал сообщить позднее.
С начала прошлого лета лоукостер Uzbekistan Airways express напрямую летает из Алматы в Нукус. Рейсы выполняются дважды в неделю по средам и субботам.
Также с 2024 года из Алматы в Нукус летает FlyArystan. Рейсы выполняются по понедельникам, средам и пятницам.