Узбекская Centrum Air запустила прямые рейсы между Актау и Нукусом

Стоимость билетов до Нукуса начинается от 27,5 тыс. тенге в одну сторону. За эту цену с собой можно взять ручную кладь до 8 кг. За 7,3 тыс. тенге в стоимость включат багаж до 23 кг, возможность перебронирования или отмены, а также скидку в 25% для детей от 2 до 12 лет.