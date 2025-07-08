Денис Паслер договорился о дальнейшей поставке техники из Беларуси

«Отношения между Беларусью и Свердловской областью, которые у нас выстроены за долгие годы, только крепчают и развиваются, — сказал Виктор Каранкевич. — У нас действительно много направлений взаимодействия. С 2012 года Республика Беларусь является регулярным участником выставки ИННОПРОМ, всегда формируется экспозиция с привлечением наших крупных предприятий».