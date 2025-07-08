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Денис Паслер договорился о дальнейшей поставке техники из Беларуси

8 июля в Екатеринбурге стартовал второй день Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел встречу с заместителем премьер-министра Беларуси Виктором Каранкевичем, речь на которой шла о дальнейшем сотрудничестве партнеров.

«Очень рад приветствовать вас и всю делегацию Беларуси в Свердловской области, на ИННОПРОМ, — сказал Денис Паслер. — Наше сотрудничество всегда было и остаётся продуктивным и разносторонним — и в торгово-экономической сфере, и в части культуры, образования, спорта».

По его словам, выстроена хорошая работа агропромышленного комплекса: более 60% техники в сельском хозяйстве поставлено из Беларуси. Кроме этого 59 самосвалов БЕЛАЗ поставили для предприятий горно-металлургического комплекса.

«Отношения между Беларусью и Свердловской областью, которые у нас выстроены за долгие годы, только крепчают и развиваются, — сказал Виктор Каранкевич. — У нас действительно много направлений взаимодействия. С 2012 года Республика Беларусь является регулярным участником выставки ИННОПРОМ, всегда формируется экспозиция с привлечением наших крупных предприятий».

«МК-Урал» ранее писал, что в сентябре текущего года в Минске пройдет первый в Беларуси ИННОПРОМ. Об этом было заявлено на пресс-конференции, посвященной данному событию.

По словам председателя Белорусской Торгово-Промышленной Палаты Михаила Мятликова, идея проведения ИННОПРОМ в Минске родилась во время проведения выставки в Екатеринбурге в 2023 году. Тогда в столице Беларуси открыли новый международный выставочный центр.