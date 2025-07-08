БЖД в период июльских праздников перевезла более 1 млн пассажиров

В международном сообщении наиболее популярными направлениями были Минск — Москва и Минск — Санкт-Петербург. В целях удовлетворения спроса пассажиров в период июльских праздничных дней был назначен 31 дополнительный поезд, из которых 21 курсировал в пределах страны.