Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БЖД в период июльских праздников перевезла более 1 млн пассажиров

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 млн пассажиров перевезла Белорусская железная дорога в период июльских праздников с 2 по 7 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Источник: БЕЛТА

Поездами межрегиональных и региональных линий бизнес-класса воспользовались почти 180 тыс. человек. Поездами городских и региональных линий экономкласса перевезено 730 тыс. пассажиров. В международном сообщении объем перевозок составил почти 95 тыс. человек.

Максимальный пассажиропоток отмечался 2, 5 и 6 июля.

Во внутриреспубликанском сообщении особым спросом у пассажиров пользовались поезда межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующие по маршрутам Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск и Минск — Могилев.

В международном сообщении наиболее популярными направлениями были Минск — Москва и Минск — Санкт-Петербург. В целях удовлетворения спроса пассажиров в период июльских праздничных дней был назначен 31 дополнительный поезд, из которых 21 курсировал в пределах страны.