БЖД в период июльских праздников перевезла более 1 млн пассажиров

Поездами межрегиональных и региональных линий бизнес-класса воспользовались почти 180 тыс. человек. Поездами городских и региональных линий экономкласса перевезено 730 тыс. пассажиров. В международном сообщении объем перевозок составил почти 95 тыс. человек.
Максимальный пассажиропоток отмечался 2, 5 и 6 июля.
Во внутриреспубликанском сообщении особым спросом у пассажиров пользовались поезда межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующие по маршрутам Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск и Минск — Могилев.
В международном сообщении наиболее популярными направлениями были Минск — Москва и Минск — Санкт-Петербург. В целях удовлетворения спроса пассажиров в период июльских праздничных дней был назначен 31 дополнительный поезд, из которых 21 курсировал в пределах страны.