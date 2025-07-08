«От 336 до 1 386 рублей». В Минске назвали сумму, чтобы собрать ребенка в школу к 1 сентября 2025

Для этого в минской торговле оценили ассортимент, который был получен магазинами в мае и июне, а также остатки прошлого сезона. Выяснилось, что собрать комплект школьной одежды для ребенка в младшие классы можно от 336 белорусских рублей, для старшеклассника — от 114 белрублей.