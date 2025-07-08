«От 336 до 1 386 рублей». В Минске назвали сумму, чтобы собрать ребенка в школу к 1 сентября 2025

Стало известно, во сколько обойдется родителям собрать ребенка в школу в 2025 году, сообщает агентство «Минск-Новости».
Так, на предприятии «Столичная торговля и услуги» назвали сумму, во сколько обойдется собрать ребенка в школу белорусским родителям к новому учебному году.
Для этого в минской торговле оценили ассортимент, который был получен магазинами в мае и июне, а также остатки прошлого сезона. Выяснилось, что собрать комплект школьной одежды для ребенка в младшие классы можно от 336 белорусских рублей, для старшеклассника — от 114 белрублей.
— Ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов в универмагах составляет от 336 до 1129 рублей, а старшеклассников — от 414 до 1386 рублей, — прокомментировали на предприятии.
Ученический комплект состоит из одежды, обуви, рюкзака, канцелярских и школьно-письменных принадлежностей.
Традиционные школьные базары в минских универмагах откроются с середины июля.
К слову, «Беллегпром» уже показал утвержденную школьную форму 2025 в Беларуси. А до этого «Беллегпром» высказался о стоимости школьной формы в Беларуси в новом учебном году: «За 350 рублей можно будет одеть ребенка полностью, правда, без портфеля».
Тем временем Минтруда назвало сумму матпомощи для подготовки детей к школе в Беларуси.
А еще Минобразования Беларуси сообщило, что некоторые одиннадцатиклассники будут освобождены от ЦЭ.