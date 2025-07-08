Сормовскую линию метро будут прокладывать под рекой Левинка

Прокладывать тоннель будут на глубине 19−20 метров. Накануне строители обследовали этот участок и провели инженерно-геологические изыскания. Для изучения грунтов генподрядчик использует понтон, на котором установлена малогабаритная установка «Бурон С-200». С ее помощью будет вестись бурение двух скважин глубиной по 35 метров с водной поверхности.