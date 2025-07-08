Сормовскую линию метро будут прокладывать под рекой Левинка

Сормовскую линию метро в Нижнем Новгороде будут прокладывать под руслом реки Левинка. Там пройдут перегонные тоннели от станции «Буревестник» до «Сормовской», рассказали в паблике «Метро НН».
Прокладывать тоннель будут на глубине 19−20 метров. Накануне строители обследовали этот участок и провели инженерно-геологические изыскания. Для изучения грунтов генподрядчик использует понтон, на котором установлена малогабаритная установка «Бурон С-200». С ее помощью будет вестись бурение двух скважин глубиной по 35 метров с водной поверхности.
Судя по проведенным исследованиям, до глубины девять метров находится ил, до глубины 21 метр — пески, а далее — глина. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что для строящейся станции метро «Площадь Свободы» в Нижнем Новгороде закупят три эскалатора. Начальная стоимость поставки — 368,1 млн рублей.