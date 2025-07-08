Названы пять самых подорожавших продуктов в Омской области

Омские статистики рассказали о максимальном изменении цен на отдельные продукты в мае 2025 года.
По данным Омскстата, наибольший рост стоимости показала морковь — в сравнении с декабрем 2024 года ее цена выросла в два раза.
На 31% дороже стали дороже мороженные кальмары; говядина прибавила в цене 15,9%; на 12,6% подорожал детский творожок; на 11,1% — рыба и морепродукты.
Кроме того, для омичей на 14,4% стала дороже водка, а алкогольные напитки в среднем подорожали на 11,7%.
Нашлись и продукты, которые убавили в цене. Например, по данным статистиков, яйца подешевели на 18,7%; шлифованный рис — на 8,7%; оливковое масло — на 3%; макароны из муки высшего сорта — на 2%.
Стоимость минимального набора продуктов питания по Омской области в конце мая 2025 года составляла 6 886,78 рубля, что на 2,6% дороже, чем в апреле. С начала года показатель вырос на 13,3%.