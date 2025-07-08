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«Удвоить производство». Лукашенко сказал, какая отрасль принесет Беларуси живые деньги

Лукашенко потребовал удвоить одно производство, чтобы получить живые деньги.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что принесет Беларуси живые деньги, если удвоить производство, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее «Комсомолка» писала, что 8 июля президент проверит, как в Беларуси выращивают коз под Могилевом.

Оценив белорусское козоводство и то, как выстраивается система племенного выращивания коз в Беларуси, Лукашенко поинтересовался, сколько времени необходимо, чтобы удвоить производство.

При этом глава республики поставил конкретные сроки, чтобы нарастить производство. В итоге он поручил, чтобы к середине 2026-го показатели производства были удвоены.

— Вот они — живые деньги! — подчеркнул белорусский президент.

Накануне еще белорусский президент высказался про реальную поддержку тысяч спортсменов и тренеров.

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