«Удвоить производство». Лукашенко сказал, какая отрасль принесет Беларуси живые деньги

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что принесет Беларуси живые деньги, если удвоить производство, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее «Комсомолка» писала, что 8 июля президент проверит, как в Беларуси выращивают коз под Могилевом.
Оценив белорусское козоводство и то, как выстраивается система племенного выращивания коз в Беларуси, Лукашенко поинтересовался, сколько времени необходимо, чтобы удвоить производство.
При этом глава республики поставил конкретные сроки, чтобы нарастить производство. В итоге он поручил, чтобы к середине 2026-го показатели производства были удвоены.
— Вот они — живые деньги! — подчеркнул белорусский президент.
Накануне еще белорусский президент высказался про реальную поддержку тысяч спортсменов и тренеров.