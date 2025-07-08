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Сколько заработал Крым за полгода

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. В первом полугодии этого года в бюджет Крыма поступило 55,8 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений, что больше на 12,3 млрд рублей (28,4%). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что это собственные доходы бюджета, в годовые плановые показатели выполнены на 56,9%.

За первое полугодие из федерального бюджета Крым получил 59,2 млрд рублей в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. За аналогичный период в 2024 году эта сумма была больше — 68,5 млрд рублей.

«Из приведенных цифр видно, что собственные доходы за первое полугодие составили 47,6% от общих поступлений в республиканский бюджет. То есть Крым заработал больше, чем в прошлом году, а дотаций получил меньше. Это результат успешного экономического развития», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Вывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей, сообщил ранее руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев. Кроме того, в республиканский бюджет поступает более 5 млрд рублей от филиалов предприятий, головные офисы которых находятся на материковой части России. От легализации наемного труда в прошлом году собрали чуть более 750 млн рублей, отметил он.

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