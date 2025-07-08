Сколько заработал Крым за полгода

Вывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей, сообщил ранее руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев. Кроме того, в республиканский бюджет поступает более 5 млрд рублей от филиалов предприятий, головные офисы которых находятся на материковой части России. От легализации наемного труда в прошлом году собрали чуть более 750 млн рублей, отметил он.