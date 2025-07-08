Для части домов в Омске планируют резко увеличить тариф на капремонт

В настоящее время, с 1 января 2025 года, за капитальный ремонт для жителей многоквартирных домов в Омске горожане платят 12,76 рублей в месяц за 1 «квадрат», причем нет разницы, дома с лифтом или нет. Таким образом, для части домов в Омске тариф вырастет сразу почти на 6 рублей с одного квадратного метра, а с других домов — на полрубля.