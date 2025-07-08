Мэрия Хабаровска предупредила о сбоях в работе общественного транспорта

Причиной временных сбоев стали дорожные работы и частичное сужение проезжей части. В частности, ограничения действуют на проспекте 60-летия Октября — на участке от переулка Гаражного до улицы Машинистов, а также на улице Краснодарской — от Карла Маркса до Демьяна Бедного. Кроме того, ремонт ведется и на других участках улично-дорожной сети города.