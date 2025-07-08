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Мэрия Хабаровска предупредила о сбоях в работе общественного транспорта

Автобусы и троллейбусы могут ходить с нарушением графика из-за ремонтных работ.

Общественный транспорт в Хабаровске может ходить с нарушениями привычного графика. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале городской администрации.

Причиной временных сбоев стали дорожные работы и частичное сужение проезжей части. В частности, ограничения действуют на проспекте 60-летия Октября — на участке от переулка Гаражного до улицы Машинистов, а также на улице Краснодарской — от Карла Маркса до Демьяна Бедного. Кроме того, ремонт ведется и на других участках улично-дорожной сети города.

Изменения могут затронуть как личный, так и общественный транспорт. Движение отдельных маршрутов может быть замедлено, особенно в часы пик. В мэрии посоветовали автовладельцам и пассажирам учитывать текущую обстановку при планировании поездок и по возможности обращаться к альтернативным маршрутам.