В Новосибирске открыли первую ГЧП-поликлинику

Как сообщили в пресс-службе Группы «ВИС», поликлиника № 7, расположенная на улице Пролетарской рассчитана на 921 посещение в смену и может обслуживать порядка пятидесяти тысяч жителей. Общая площадь четырёхэтажного здания превышает 11,8 тысяч квадратных метров. Это первая из семи подобных медучреждений, которые компания построит в городе.