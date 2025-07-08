В Новосибирске открыли первую ГЧП-поликлинику

В Новосибирске открылась первая поликлиника, построенная по модели государственно-частного партнерства. Объект в Октябрьском районе, возведённый Группой «ВИС» по концессионному соглашению, был торжественно открыт с участием губернатора Андрея Травникова. На церемонии открытия также присутствовали сенатор РФ Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, руководители региональных правительства, министерств и Заксобрания.
«Поликлиника сдаётся полностью “под ключ”, уже начинается приём пациентов», — сказал глава региона.
Как сообщили в пресс-службе Группы «ВИС», поликлиника № 7, расположенная на улице Пролетарской рассчитана на 921 посещение в смену и может обслуживать порядка пятидесяти тысяч жителей. Общая площадь четырёхэтажного здания превышает 11,8 тысяч квадратных метров. Это первая из семи подобных медучреждений, которые компания построит в городе.
Гендиректор Группы «ВИС» Сергей Юдин передал символический ключ главврачу новой поликлиники Ольге Батищевой. Он также анонсировал скорое открытие ещё двух ГЧП-поликлиник в этом году.
Поликлиника оснащена современным оборудованием, среди которого комплексы КТ, МРТ, маммографии, рентгена и флюорографии, аппараты УЗИ экспертного класса. В медучреждении сделано всё, чтобы пребывание пациентов было комфортным и безопасным: продуманная навигация, безбарьерная среда, просторные коридоры и холлы, тематическое оформление детского отделения и другое.