Ученикам двух омских школ предоставят бесплатный проезд

Как стало известно «СуперОмску», на комитете Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры в четверг, 10 июля 2025 года, депутаты обсудят вопрос о льготном проезде для учеников двух городских школ, признанных аварийными. Речь идет о школе № 89 в Октябрьском округе и школе № 104 в Ленинском округе.
Как говорится в пояснительной записке к проекту решения, на данный момент право на бесплатный проезд в количестве двух поездок на каждый учебный день имеют ученики школ, закрытых на капитальный ремонт, так как этим детям приходится ездить в другие школы.
Эксплуатация зданий школ № 89 и № 104 на данный момент приостановлена, а дети вынуждены посещать другие учебные заведения. Однако ученикам школ, здания которых признаны аварийными, бесплатный проезд не предоставляется.
Предполагается, что предоставление бесплатного проезда ученикам этих школ потребует дополнительного финансирования из бюджета в размере почти 3,5 миллиона рублей.