УБРиР и Ростелеком договорились о сотрудничестве на «Иннопроме»

«Ростелеком» и Уральский банк реконструкции и развития подписали дорожную карту направлений сотрудничества на «Иннопроме-2025». Основные направления партнерства — модернизация ИT- и телекоммуникационной инфраструктуры, повышение кибербезопасности и внедрение инновационных технологий в банковскую сферу. Одной из ключевых задач станет переход на преимущественно российское оборудование и программное обеспечение, сообщает пресс-служба УБРиР.
Документ подписали президент УБРиР Алексей Долгов и директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков. «Взаимодействие с “Ростелекомом” — важный шаг в нашей цифровой трансформации. Мы продолжаем активно внедрять прогрессивные технологии, чтобы предоставить клиентам новые сервисы, обеспечивая высокую стабильность и защиту персональных данных.
Достижение максимального уровня импортозамещения позволит нам снизить риски, связанные с обслуживанием оборудования и программного обеспечения, что в итоге положительно скажется на наших клиентах", — прокомментировал Алексей Долгов.
Дмитрий Лукошков, в свою очередь, добавил, что компания готова предложить продукты и экспертизу для достижения общих целей, включая переход на отечественное оборудование и программное обеспечение. «Это важный этап развития цифровой экосистемы кредитного учреждения, который позволит укрепить устойчивость и технологическую независимость всего региона», — сказал он.