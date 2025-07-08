УБРиР и Ростелеком договорились о сотрудничестве на «Иннопроме»

Дмитрий Лукошков, в свою очередь, добавил, что компания готова предложить продукты и экспертизу для достижения общих целей, включая переход на отечественное оборудование и программное обеспечение. «Это важный этап развития цифровой экосистемы кредитного учреждения, который позволит укрепить устойчивость и технологическую независимость всего региона», — сказал он.