В Новосибирске оштрафовали 80 компаний за нарушения при ремонте дорог

С начала 2025 года мэрия Новосибирска направила ресурсоснабжающим организациям 243 предписания об устранении нарушений при восстановлении благоустройства после проведения земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Помимо предписаний, составлено и направлено в суд 80 административных протоколов. В результате рассмотрения этих дел суды приняли решения о привлечении нарушителей к административной ответственности и наложении штрафных санкций.
В дополнение к существующим мерам контроля мэрия разработала процедуру независимой проверки качества отремонтированных объектов. Для проведения обследования гарантийных участков, восстановленных в 2023—2024 годах, был заключен соответствующий договор.
В случае выявления дефектов в ходе проверок в отношении ресурсоснабжающих организаций будет инициирована претензионная процедура.