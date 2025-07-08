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В Новосибирске оштрафовали 80 компаний за нарушения при ремонте дорог

Мэрия также разработала процедуру независимой проверки качества отремонтированных объектов.

Источник: Om1 Новосибирск

С начала 2025 года мэрия Новосибирска направила ресурсоснабжающим организациям 243 предписания об устранении нарушений при восстановлении благоустройства после проведения земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Помимо предписаний, составлено и направлено в суд 80 административных протоколов. В результате рассмотрения этих дел суды приняли решения о привлечении нарушителей к административной ответственности и наложении штрафных санкций.

В дополнение к существующим мерам контроля мэрия разработала процедуру независимой проверки качества отремонтированных объектов. Для проведения обследования гарантийных участков, восстановленных в 2023—2024 годах, был заключен соответствующий договор.

В случае выявления дефектов в ходе проверок в отношении ресурсоснабжающих организаций будет инициирована претензионная процедура.