За полгода Налоговая служба Молдовы начислила штрафы на полмиллиона евро

За шесть месяцев 2025 года на интернет-площадках было выявлено 718 объявлений, рекламирующих продажу различных категорий товаров и указывающих на возможное осуществление предпринимателем противоправной деятельности. в результате контроля налоговики составили 193 протокола о правонарушении с применением санкций на общую сумму 328 400 леев.