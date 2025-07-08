За полгода Налоговая служба Молдовы начислила штрафы на полмиллиона евро

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Государственная налоговая служба (ГНС) Молдовы провела с января по июнь текущего года 3298 оперативных проверок, в ходе которых в 2322 случаях установлены нарушения законодательства, сообщили в ведомстве.
По итогам контроля проверяющие применили налоговые санкции на сумму 7242 тысячи леев, а также административные — на сумму 2472,3 тысячи леев.
Как отмечают в ГНС, мероприятия направлены на соблюдение налогоплательщиками ими порядка выдачи налоговых квитанций по денежным расчетам, декларирования всех доходов, а также наличия документов о происхождении выставленных на реализацию товаров.
Больше всего нарушителей выявлено в сферах торговли, включая онлайн-площадки, а также в области пассажирских перевозок и общепита (рестораны и кафе).
За шесть месяцев 2025 года на интернет-площадках было выявлено 718 объявлений, рекламирующих продажу различных категорий товаров и указывающих на возможное осуществление предпринимателем противоправной деятельности. в результате контроля налоговики составили 193 протокола о правонарушении с применением санкций на общую сумму 328 400 леев.