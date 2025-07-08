Самарская область вошла в первую десятку регионов РФ по эффективности реализации промполитики

Успешно развивается сеть государственных индустриальных и логистических парков — сегодня она насчитывает пять площадок. Это индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск» и «Самара», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». Здесь работают 75 компаний, которые уже вложили в реализацию своих проектов более 43 млрд рублей.