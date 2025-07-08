В Самаре кипит работа по строительству станции метро «Театральная»

Напомним, щит для прокладки тоннелей метро собирались пустить от «Театральной» в мае 2024-го. А техническое открытие станции должно было состояться в конце 2025-го. Задержки привели к отставанию от графика. По первоначальной информации, щит планировали запустить в мае 2023 года. Власти уже много раз корректировали сроки ввода. В областном бюджете заложено еще 8,36 млрд рублей на строительство станции метро, деньги планируют выделять до 2027 года.