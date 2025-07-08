В Самаре кипит работа по строительству станции метро «Театральная»

В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Стало известно, на каком этапе сейчас находятся работы. Об этом сообщает газета «Метростроевец».
«Специалисты тоннельного отряда-6 начали проходку правого перегонного тоннеля на участке “Алабинская” — “Театральная”. Длина проходки: 1588 м, планируемая скорость: 280 м/месяц. Работа кипит», — рассказали в пресс-службе.
Ранее тоннелепроходческий щит начал проходку от улицы Полевой до «Театральной». До этого было решено демонтировать проходческий щит, который нужен для продолжения работ. Тоннелепроходческий комплекс планировали разобрать и перевезти в Москву, так как повторно не заключен контракт на проходку правого перегонного тоннеля в сторону «Театральной».
Минстрой РФ брал на контроль ситуацию со строящейся станцией метро в Самаре. Ситуацию комментировали и в минстрое Самарской области. Губернатор заявлял, что «Театральная» будет достроена. Позже власти Самарской области решили изменить условия 13 контрактов, срок работ продлили до 2027 года.
Напомним, щит для прокладки тоннелей метро собирались пустить от «Театральной» в мае 2024-го. А техническое открытие станции должно было состояться в конце 2025-го. Задержки привели к отставанию от графика. По первоначальной информации, щит планировали запустить в мае 2023 года. Власти уже много раз корректировали сроки ввода. В областном бюджете заложено еще 8,36 млрд рублей на строительство станции метро, деньги планируют выделять до 2027 года.