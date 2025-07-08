Минсельхозпрод Беларуси понизил цену на сливочное масло

В Беларуси снижена цена сливочного масла. Это определило соответствующее постановление Минсельхозпрода (№ 58 от 7 июля 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В частности, речь идет о снижении экспортных цен на белорусское сливочное масло для некоторых рынков. Снижена стоимость сливочного масла жирностью более 72%, но менее 80%. Минимальная отпускная цена на сливочное масло такой жирности снижена для рынков стран ЕАЭС, стран СНГ и Грузии и для всех других рынков, кроме России. Для российского рынка цена осталась прежней.
В итоге цена на сливочное масло на экспорт из Беларуси уменьшена до 7 долларов за килограмм (была 7,3 доллара за кило).
Не так давно Минсельхозпрод уже снизил предельные минимальные цены на белорусскую продукцию, реализуемую за рубеж.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал популяризовать полезный козий сыр в Беларуси: «Надо влезть человеку в голову с этим сыром».
Белорусский лидер продегустировал продукцию из козьего молока и мяса 8 июля, инспектируя, как в Беларуси выращивают коз под Могилевом.
Еще в Могилеве Александр Лукашенко сказал, что может подарить в ответ за подаренных двух коз.
Кроме того, глава страны сказал, какая отрасль принесет Беларуси живые деньги и потребовал: «Удвоить производство».