Минсельхозпрод Беларуси понизил цену на сливочное масло

В частности, речь идет о снижении экспортных цен на белорусское сливочное масло для некоторых рынков. Снижена стоимость сливочного масла жирностью более 72%, но менее 80%. Минимальная отпускная цена на сливочное масло такой жирности снижена для рынков стран ЕАЭС, стран СНГ и Грузии и для всех других рынков, кроме России. Для российского рынка цена осталась прежней.