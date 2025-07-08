Спрос на рубли в Казахстане продолжает стремительно падать

Отрицательные объемы нетто-продаж (то есть ситуация, при которой в обменные пункты сдали больше валюты, чем купили) российских рублей наблюдаются уже шестой месяц подряд. Так, если в декабре 2024 года объем нетто-продаж составил минус 4,4 млрд тенге, в январе текущего года — минус 9,5 млрд тенге, то уже в апреле и мае — минус 30,8 млрд тенге и минус 35,7 млрд тенге соответственно. В текущем году отрицательные объемы нетто-продаж рублей обменными пунктами были зафиксированы в каждом из первых пяти месяцев, сообщает Finprom.kz.