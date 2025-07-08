Спрос на рубли в Казахстане продолжает стремительно падать

Отрицательные объемы нетто-продаж (то есть ситуация, при которой в обменные пункты сдали больше валюты, чем купили) российских рублей наблюдаются уже шестой месяц подряд. Так, если в декабре 2024 года объем нетто-продаж составил минус 4,4 млрд тенге, в январе текущего года — минус 9,5 млрд тенге, то уже в апреле и мае — минус 30,8 млрд тенге и минус 35,7 млрд тенге соответственно. В текущем году отрицательные объемы нетто-продаж рублей обменными пунктами были зафиксированы в каждом из первых пяти месяцев, сообщает Finprom.kz.
В целом за январь-май 2025 года отрицательный объем нетто-продаж российских рублей обменными пунктами составил уже минус 107,4 млрд тенге — значительно больше, чем за аналогичные периоды 2024 и 2023 годов (минус 5,4 млрд тенге и минус 9 млрд тенге соответственно). Для сравнения: в январе-мае 2022 года объем нетто-продаж был положительным — более того, он достигал сразу 241,3 млрд тенге.
Между тем в региональном разрезе положительные объемы нетто-продаж российских рублей обменными пунктами за январь-май текущего года были зафиксированы в 14 из 20 регионов РК. Наибольший показатель пришелся на Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области: по 2,3 млрд тенге в каждом из регионов. Далее следуют Акмолинская (1,2 млрд тенге), Северо-Казахстанская (1 млрд тенге) и Мангистауская (1 млрд тенге) области.
В шести регионах РК были отмечены отрицательные объемы, от минус 40,8 млн тенге в Шымкенте до минус 102,4 млрд тенге в Астане. Значительный отрицательный объем нетто-продаж пришелся также на Алматы: минус 15,5 млрд тенге.
Официальный обменный курс российского рубля в среднем за июнь текущего года составил 6,54 тенге, что стало самым высоким показателем с января 2023 года (6,68 тенге). По сравнению с маем курс рубля вырос на 3%, а по сравнению с июнем прошлого года — сразу на 26,3%. Таким образом, продолжающееся увеличение объема сдачи рублей при одновременном росте курса может свидетельствовать, в числе прочего, об утрате интереса к дорожающему рублю со стороны казахстанцев.
На начало июля 2025 года курс рубля составлял 6,62 тенге. К 3 июля он снизился лишь на 0,3%, до 6,6 тенге.