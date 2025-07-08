В 2025 году в шести пробах мяса в Казахстане обнаружили антибиотик

В 2025 году в пробах мяса в Казахстане обнаружили антибиотик, а также остатки кадмия и свинца. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил генеральный директор национального референтного центра ветеринарии Максат Бердикулов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«В случае выявления возбудителей заболеваний, обладающих научной ценностью и уникальностью, они сохраняются в национальной коллекции микроорганизмов. Ежегодно проводится около 40 тыс. исследований на остатки ветеринарных препаратов, диоксинов, солей тяжелых металлов, а также на выявление опасных инфекций для человека. За шесть месяцев 2025 года в шести пробах обнаружен антибиотик тетрациклин, в трех пробах остатки кадмия и свинца. В 2025 году предприятие расширило область аккредитации для выявления останков 32 ветеринарных препаратов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии», — отметил он.
Центр проводит референтные исследования более чем по 45 особо опасным инфекциям, общим для животных и человека, в том числе на постоянной основе осуществляется эпизоотический мониторинг по 11 заболеваниям, таким как ящур, птичий грипп, африканская чума лошадей, утвержденный Всемирной организацией здоровья животных (ВОЗЖ), поскольку эти инфекции из-за высокой заразности влияют на международную торговлю.
«Подтверждая отсутствие трансграничных заболеваний на территории нашей страны, мы представляем досье в ВОЗЖ и получаем статус свободной от инфекции страны. Этот статус способствует повышению экспортного потенциала поголовья скота и продукции животноводства. В 2026 году в рамках требования технических регламентов планируется увеличить количество показателей до 138», — уточнил он.
Мониторинг безопасности ветеринарных препаратов проводится с целью изъятия из оборота серии препаратов, не соответствующих показателям качества и безопасности.
«В 2024 году в рамках мониторинга были проверены 36 серий двух ветеринарных препаратов, из которых 9 соответствовали требованиям, а 27 серий не соответствовали установленным требованиям», — сообщил Максат Бердикулов.
По его словам, центром на постоянной основе проводятся регистрационные испытания и апробация ветеринарных препаратов и кормовых добавок, а в случае поступления жалоб осуществляется контроль их серии.
«Также на постоянной основе проводится мониторинг безопасности препаратов. В настоящее время филиал центра функционирует в Алматы. Общая численность штата составляет 168 человек», — уточнил он.
Во время заседания правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что в Казахстане более 70% ветеринарных пунктов не обеспечены помещениями.