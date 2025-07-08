В 2025 году в шести пробах мяса в Казахстане обнаружили антибиотик

«В случае выявления возбудителей заболеваний, обладающих научной ценностью и уникальностью, они сохраняются в национальной коллекции микроорганизмов. Ежегодно проводится около 40 тыс. исследований на остатки ветеринарных препаратов, диоксинов, солей тяжелых металлов, а также на выявление опасных инфекций для человека. За шесть месяцев 2025 года в шести пробах обнаружен антибиотик тетрациклин, в трех пробах остатки кадмия и свинца. В 2025 году предприятие расширило область аккредитации для выявления останков 32 ветеринарных препаратов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии», — отметил он.