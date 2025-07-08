На Северо-Западе создадут кластеры по производству ионных аккумуляторов

Основная проблема, которую предстоит решить производителям аккумуляторных батарей в регионах, это переработка и утилизация. По словам экспертов, сегодня отсутствуют специализированные нормы для НИБ, из-за чего эти процессы возможны лишь в рамках общих правил обращения с отходами I-II классов опасности. Компоненты электролита и связующие вещества могут быть токсичными, если не утилизируются по специальной методике. Пока в нашей стране нет соответствующей инфраструктуры. Национальный проект «Экология» создал базовые условия для обращения с опасными отходами. Однако переработка аккумуляторов в основном сосредоточена на литий-ионных батареях, а специфических требований для НИБ нет.