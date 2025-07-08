На Северо-Западе создадут кластеры по производству ионных аккумуляторов

Подобные производства открываются в нашей стране впервые. Сейчас аккумуляторы вместе с комплектующими завозят преимущественно из Поднебесной. Однако недавнее происшествие с судном Morning Midas, которое затонуло в районе Алеутских островов, только укрепило позицию по максимальному импортозамещению российской технологической отрасли. Пожар на ролкере уничтожил более трех тысяч автомобилей, включая электрокары. По словам экспертов, именно они могли послужить причиной возгорания.
— Сегодня бизнес часто сталкивается с недостаточно качественной продукцией, которая приезжает в нашу страну из Азии. Где-то не хватает контроля, где-то комплектующие вовсе не соответствуют заявленным технологическим картам. Реализация проектов в России позволит решить вопрос с безопасностью и сделает аккумуляторы более доступными для жителей страны, поскольку сократятся расходы на логистику, — прокомментировал финансовый аналитик Артур Поляков.
Эксперты отмечают, что натрий-ионные батареи (НИБ) уже рассматриваются в качестве одного из ключевых элементов будущего энергетики, особенно в странах с суровыми климатическими условиями и удаленными территориями. Россия, обладая значительным потенциалом для развития этой отрасли, может стать одним из лидеров в освоении натрий-ионной энергетики.
— Совместно с партнерами из Китая мы запустили проект по производству таких батарей в России. Особое значение натрий-ионные аккумуляторы имеют как раз для северных и удаленных регионов, где традиционная инфраструктура энергоснабжения развита слабо, а климатические условия крайне суровы. Такие территории часто зависят от дизельных электростанций, которые дороги в обслуживании и загрязняют окружающую среду. Поэтому аккумуляторные батареи могут стать основой для локальных систем хранения энергии, работающих в паре с возобновляемыми источниками: солнечными панелями, ветряками, гидроагрегатами, — рассказала в беседе с корреспондентом «РГ» глава холдинга SNDGLOBAL Ольга Квашенкина.
Схема производства следующая: китайские партнеры на своей базе производят сырье для аккумуляторов, которое компания из Санкт-Петербурга использует при создании конфигурации НИБ. Грубо говоря, разработка — полностью российская, часть элементов — китайские. Готовая продукция уже поставляется на отечественный рынок. В ближайшее время производство хотят полностью локализовать в России.
Одним производством НИБ инвестор не ограничится. В планах — создать тематический кластер в Санкт-Петербурге, активное участие в котором будут принимать не только частные компании-производители, но также государственные органы, учебные заведения, научные центры и лаборатории. Это особенно важно для обеспечения процессов локализации производства, а также для технологического опережения и дальнейшего развития продукта.
На 80 процентов готова к запуску гигафабрика Росатома по производству литий-ионных аккумуляторов в городе Немане Калининградской области. По словам главы региона Алексея Беспрозванных, она выведет российский эксклав на новый технологический уровень. Компания полностью замкнет производственный цикл: так, например, аккумуляторы из Немана будут устанавливаться на электрокары, которые производят под Калининградом на заводе «Автотор».
На фабрике будут также производить так называемые ячейки для батарей. Раньше их выпускали с использованием комплектующих из Китая. Калининградский завод первым в стране начнет создавать полностью отечественную элементную базу.
Один из вопросов, который волнует перспективных покупателей таких аккумуляторов, насколько батареи приспособлены к непростому климату Северо-Запада с его частыми переходами через нулевые отметки и высокой влажностью? Удивительно, но те же НИБ могут выдерживать температурные перепады от минус 40 до плюс 60 градусов. Литий-ионные аккумуляторы обладают более скромным температурным диапазоном в плюс 20 градусов.
Как на новые продукты отечественных компаний отреагирует рынок, пока вопрос со звездочкой. Эксперты отмечают, что аналогов натрий-ионным и литий-ионным аккумуляторам, которые производят в Петербурге и Калининграде, пока не существует, и именно в этом заключается сложность.
Компаниям приходится буквально в ручном режиме оценивать объемы рынка, анализировать схожие продукты и корректировать полученные данные. Пока до конца не ясно, кто составит целевую аудиторию проектов.
Дальнейшее развитие производств также упирается в недостаточно проработанную нормативную базу. Кроме того, до сих пор не утверждены стандарты и ГОСТы для соответствующих производств. Литий-ионные батареи находятся в более выигрышном положении, поскольку их начали создавать значительно раньше. Однако пока те же электрокары не пользуются большой популярностью у россиян из-за их высокой стоимости и дорогого технического обслуживания.
Все эти задачи бизнесу предстоит решить в будущем для успешного развития создаваемых кластеров.
Тем временем.
Основная проблема, которую предстоит решить производителям аккумуляторных батарей в регионах, это переработка и утилизация. По словам экспертов, сегодня отсутствуют специализированные нормы для НИБ, из-за чего эти процессы возможны лишь в рамках общих правил обращения с отходами I-II классов опасности. Компоненты электролита и связующие вещества могут быть токсичными, если не утилизируются по специальной методике. Пока в нашей стране нет соответствующей инфраструктуры. Национальный проект «Экология» создал базовые условия для обращения с опасными отходами. Однако переработка аккумуляторов в основном сосредоточена на литий-ионных батареях, а специфических требований для НИБ нет.