В «Гортрансе» Екатеринбурга назвали количество недостающих водителей

В «Гортрансе» Екатеринбурга сообщили, что с начала года приняли на работу 100 человек. Но на данный момент предприятию требуется еще около 160 водителей на различные виды транспорта, отметили в пресс-службе мэрии.
Из новых кадров 55 человек будут водить автобусы, 10 — трамваи и троллейбусы, еще 35 сотрудников — технический персонал (путейцы, слесари и так далее). Примечательно, что часть новопришедших ранее уволились из «Гортранса» из-за низкой зарплаты, но решили вернуться.
Средняя заработная плата водителей после всех вычетов составляет:
- 130 тыс. рублей — для водителей автобусов;
- почти 109 тыс. рублей — для водителей трамваев;
- 102 тыс. рублей — для водителей троллейбусов.
Разница в количестве принятых на работу водителей автобусов и водителей трамваев и троллейбусов объясняется тем, что обучение на водителя трамвая или троллейбуса занимает больше времени. Для получения квалификации водителя трамвая или троллейбуса требуется 5−6 месяцев обучения, включая теоретическую и практическую подготовки. На время обучения студентам предоставляется стипендия и жилье. Поэтому некоторые кандидаты на должность водителя трамвая или троллейбуса пока проходят обучение и еще не приняты на работу, пояснили в «Гортрансе».
Для управления автобусом достаточно иметь водительское удостоверение категории «D». Многие кандидаты уже имеют такую категорию и могут сразу приступить к работе.
В «Гортрансе» ждут:
- 80 водителей трамваев;
- 30−35 водителей троллейбусов;
- около 50 водителей автобусов.
Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что «Гортранс» должен как можно скорее решить проблему с дефицитом кадров. По его словам, отсутствие водителей влияет на частоту рейсов общественного транспорта и вызывает недовольство жителей Екатеринбурга.