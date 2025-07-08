В «Гортрансе» Екатеринбурга назвали количество недостающих водителей

Разница в количестве принятых на работу водителей автобусов и водителей трамваев и троллейбусов объясняется тем, что обучение на водителя трамвая или троллейбуса занимает больше времени. Для получения квалификации водителя трамвая или троллейбуса требуется 5−6 месяцев обучения, включая теоретическую и практическую подготовки. На время обучения студентам предоставляется стипендия и жилье. Поэтому некоторые кандидаты на должность водителя трамвая или троллейбуса пока проходят обучение и еще не приняты на работу, пояснили в «Гортрансе».