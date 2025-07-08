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Екатеринбургский «Иннопром» отвезут в Саудовскую Аравию

Глава Минпромторга анонсировал проведение «Иннопрома» в Саудовской Аравии.

Источник: РИА "Новости"

В Минпромторге России планируют устроить следующую промышленную выставку «Иннопром» в Саудовской Аравии, которая в этом году выступает главным партнером мероприятия в Екатеринбурге. Об этом сказал глава министерства Антон Алиханов.

По его словам, «выездная» выставка будет проходить в зимние периоды. Первый такой «Иннопром» должен состояться 8—10 февраля 2026 года в Эр-Рияде, если Саудовская Аравия даст на это свое согласие.

«В феврале следующего года мы планируем провести в Эр-Рияде в формате выездного “Иннопром” многоотраслевую бизнес-миссию и экспозицию технологичных российских компаний. Рассчитываем на поддержку этой инициативы со стороны наших саудовских партнеров», — отметил чиновник.

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