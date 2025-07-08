Екатеринбургский «Иннопром» отвезут в Саудовскую Аравию

В Минпромторге России планируют устроить следующую промышленную выставку «Иннопром» в Саудовской Аравии, которая в этом году выступает главным партнером мероприятия в Екатеринбурге. Об этом сказал глава министерства Антон Алиханов.
По его словам, «выездная» выставка будет проходить в зимние периоды. Первый такой «Иннопром» должен состояться
«В феврале следующего года мы планируем провести в Эр-Рияде в формате выездного “Иннопром” многоотраслевую бизнес-миссию и экспозицию технологичных российских компаний. Рассчитываем на поддержку этой инициативы со стороны наших саудовских партнеров», — отметил чиновник.