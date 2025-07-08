Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь — май 2025 года составил $7,3 млрд, из них:
- экспорт — $2,4 млрд;
- импорт — $4,9 млрд.
Основным партнером в Союзе по итогам пяти месяцев продолжает оставаться Россия.
Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.
Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.