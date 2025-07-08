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Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС — инфографика

Национальное агентство РУз по статистике опубликовало данные о внешнеторговом обороте республики с государствами-членами Союза за первые пять месяцев 2025-го.

Источник: Sputnik Узбекистан

Внешнеторговый оборот Узбекистана с государствами-членами ЕАЭС за январь — май 2025 года составил $7,3 млрд, из них:

  • экспорт — $2,4 млрд;
  • импорт — $4,9 млрд.

Основным партнером в Союзе по итогам пяти месяцев продолжает оставаться Россия.

Между государствами-членами ЕАЭС (Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном) сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала.

Подробнее об экономических отношениях РУз и ЕАЭС — в инфографике Sputnik Узбекистан.