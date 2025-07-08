В Волгограде показали снос аварийного дома на улице Качалова

В Волгограде мэрия показала процесс сноса аварийного дома на улице Качалова в Краснооктябрьском районе. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» люди, живущие в кошмарных условиях, были переселены в новые квартиры, а их бывший дом сровняют с землей. Сейчас старую двухэтажку на Качалова, 42, по кирпичику разбирает тяжелая техника. Из дома переселили 40 человек, сообщает мэрия Волгограда.
После того, как здание демонтируют, строительный мусор обещают отправить на вторичную переработку, а площадку расчистить под новый многоквартирный дом. Несколько квартир застройщик передаст муниципальный властям — в обмен на то, что земельный участок под домом ему дают в упрощенном порядке. Эти квартиры позже получат люди, стоящие в очереди на расселение.