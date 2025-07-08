В Волгограде показали снос аварийного дома на улице Качалова

После того, как здание демонтируют, строительный мусор обещают отправить на вторичную переработку, а площадку расчистить под новый многоквартирный дом. Несколько квартир застройщик передаст муниципальный властям — в обмен на то, что земельный участок под домом ему дают в упрощенном порядке. Эти квартиры позже получат люди, стоящие в очереди на расселение.