Над Омской областью хотят запускать инновационные дроны

Среди главных преимуществ агродронов министр назвал возможность проведения работ сразу после дождей, без потерь времени в вегетационном цикле растений; точечную обработку, позволяющую фокусироваться на конкретных очагах сорняков или болезней; а также бесконтактную работу, которая позволяет избежать повреждения и вытаптывания посевов.