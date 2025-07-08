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Над Омской областью хотят запускать инновационные дроны

Министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа обсудил с руководителем ООО «Агронебо» Александром Серовым внедрение инновационных агродронов в практику обработки сельскохозяйственных угодий региона.

Как рассказал Николай Дрофа в своем телеграм-канале, такая сельскохозяйственная техника является перспективным направлением, так как позволяет повысить эффективность и экологичность аграрных работ.

Среди главных преимуществ агродронов министр назвал возможность проведения работ сразу после дождей, без потерь времени в вегетационном цикле растений; точечную обработку, позволяющую фокусироваться на конкретных очагах сорняков или болезней; а также бесконтактную работу, которая позволяет избежать повреждения и вытаптывания посевов.

Николай Дрофа добавил, что все желающие смогут увидеть агродрон в действии на выставке «АгроОмск-2025», которая пройдет с 23 по 27 июля.