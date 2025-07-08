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Во Владивостоке начали ремонтировать мост на остров Русский

Об этом рассказали в Минтрансе Приморского края.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке специалисты начали ремонтировать мост на остров Русский. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Для того, чтобы асфальтобетонное покрытие не изнашивалось и дольше служило, специалисты наносят на него защитно-восстановительный слой. В Минтрансе Приморья отметили, что все восстановительные работы на мосту будут проводиться в наименее загруженные транспортом временные промежутки.

Также водителям сообщили, что на мосту следует соблюдать требования временных дорожных знаков и не превышать допустимую скорость — 40 километров в час.

Все ремонтные работы на Русском мосту обещают завершить до 31 августа 2025 года.