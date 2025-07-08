Во Владивостоке начали ремонтировать мост на остров Русский

Для того, чтобы асфальтобетонное покрытие не изнашивалось и дольше служило, специалисты наносят на него защитно-восстановительный слой. В Минтрансе Приморья отметили, что все восстановительные работы на мосту будут проводиться в наименее загруженные транспортом временные промежутки.