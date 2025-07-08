Половина канализационных сетей Свердловской области требует срочной замены

В результате проверки выявлено 254 нарушения, внесено 127 представлений, принесено пять протестов, направлено 12 исковых заявлений в суд, привлечено к административной ответственности 34 лица. Права 9 тысяч потребителей, которым оказали некачественные услуги, были восстановлены. Им пересчитали плату на сумму более трех миллионов рублей.