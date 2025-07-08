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Половина канализационных сетей Свердловской области требует срочной замены

Прокуратура Свердловской области выявила проблемы с водоотведением в 35 муниципалитетах.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Свердловской области подвела итоги проверки исполнения законодательства о водоотведении, выявив нарушения в 35 из 94 муниципалитетов региона. Об этом сообщили в ведомстве.

Общая протяженность сетей водоотведения в Свердловской области составляет 6,9 тысяч километров, при этом нуждающихся в замене, составляет 3,4 тысячи километров. Они эксплуатируются свыше 20 лет. Несмотря на бюджетное финансирование, капитальный ремонт и замена ветхих сетей проводятся ненадлежащим образом.

— Наибольшее количество инцидентов и аварий на объектах водоотведения в 2024—2025 годах зафиксировано в городах Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменском районе, — уточнили в прокуратуре.

В 2024—2025 годах благодаря вмешательству прокуратуры поставлено на учет 177 бесхозяйных объектов, заменено 12 км ветхих сетей, утверждено 11 инвестпрограмм на полмиллиарда рублей.

В результате проверки выявлено 254 нарушения, внесено 127 представлений, принесено пять протестов, направлено 12 исковых заявлений в суд, привлечено к административной ответственности 34 лица. Права 9 тысяч потребителей, которым оказали некачественные услуги, были восстановлены. Им пересчитали плату на сумму более трех миллионов рублей.