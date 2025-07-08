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Россия вернула более 2,5 тонны белорусских ягод

В Смоленской области запрещен ввоз партии малины и земляники, следовавшей с территории Беларуси. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Источник: Россельхознадзор

В ходе проверки трех грузовиков, ввозивших ягодную продукцию общей массой более 5,2 тонны, инспекторы установили: у перевозчиков имелись фитосанитарные сертификаты только на часть груза — 800 кг малины и 2 тонны земляники. Оставшиеся более 2,5 тонны везли без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции.

В связи с этим вся неоформленная продукция была возвращена на территорию Беларуси. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Макароны без документов

Сотрудники Гомельской таможни остановили грузовик SHAСMAN, в котором перевозили 18 тонн макаронных изделий без необходимых сопроводительных документов.

Груз следовал из России. В ходе проверки выяснилось, что на продукцию стоимостью свыше 66 тысяч рублей отсутствовали не только товаросопроводительные бумаги, но и документы, подтверждающие качество товара.

В отношении перевозчика начат административный процесс по статье 13.12 КоАП Беларуси (нарушение порядка перемещения товаров через границу). Санкция предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости груза.