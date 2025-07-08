Россия вернула более 2,5 тонны белорусских ягод

В ходе проверки трех грузовиков, ввозивших ягодную продукцию общей массой более 5,2 тонны, инспекторы установили: у перевозчиков имелись фитосанитарные сертификаты только на часть груза — 800 кг малины и 2 тонны земляники. Оставшиеся более 2,5 тонны везли без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции.