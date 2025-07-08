Производство импортозамещающих полимеров для металлов запущено в Нижнем Новгороде

«Запуск линии полимерного покрытия, в первую очередь, позволил избавиться от зависимости от импортных поставок. В течение трех лет наш запрос не удовлетворил ни один производитель ПНД-пленок в России с требуемыми качественными характеристиками. Вырастут и объемы производства, так как это компонент нового продукта для рынка, и объем спроса на него будет расти от года к году за счет своих превосходящих качественных характеристик относительно аналогичных продуктов», — рассказал генеральный директор компании «А-Сталь» Сергей Абрамов.