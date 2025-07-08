Новую линию упаковки лекарств запустили в Нижнем Новгороде

Добавим, что новая линия рассчитана на выпуск всех мягких лекарственных форм, производимых на нижегородской производственной площадке компании. Для повышения производственной эффективности и сокращения времени на переналадку приоритет отдан препаратам в упаковке по 40 граммов, в том числе мази «Левомеколь».