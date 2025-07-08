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Новую линию упаковки лекарств запустили в Нижнем Новгороде

В проект инвестировано более 158 млн рублей.

Источник: Reuters

Новая высокотехнологичная линия фасовки и упаковки мягких лекарственных форм IWK запущена в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГК «Нижфарм».

Максимальная скорость работы новой линии — 270 упаковок в минуту.

«Это позволит нарастить объемы производства мягких лекарственных форм на 50%, — говорится в сообщении. — Инвестиции в проект составили более 158 млн рублей».

Добавим, что новая линия рассчитана на выпуск всех мягких лекарственных форм, производимых на нижегородской производственной площадке компании. Для повышения производственной эффективности и сокращения времени на переналадку приоритет отдан препаратам в упаковке по 40 граммов, в том числе мази «Левомеколь».