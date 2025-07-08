На Дону планируют построить новый ветропарк «Росатома» мощностью 100 МВт

«По объекту разработана и согласована с системным оператором и сетевой компанией схема выдачи мощности, ветропарк включен в схему территориального планирования и программу развития региона. Первый донской ветропарк “Росатома” — Марченковская ВЭС мощностью 120 МВт — запущен в 2021 году в Зимовниковском районе», — отмечают в АИР.