На Дону планируют построить новый ветропарк «Росатома» мощностью 100 МВт

Соответствующее соглашение АО «ВетроОГК-3» и правительство Ростовской области подписали на форуме «Иннопром-2025» 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Агенства инвестиционного развития Ростовской области» (АИР).
«По объекту разработана и согласована с системным оператором и сетевой компанией схема выдачи мощности, ветропарк включен в схему территориального планирования и программу развития региона. Первый донской ветропарк “Росатома” — Марченковская ВЭС мощностью 120 МВт — запущен в 2021 году в Зимовниковском районе», — отмечают в АИР.
Оборудование для новых ветроустановок планируют производить на профильных производствах «Росатома» в регионе.