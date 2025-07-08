В Татарстане 27 многодетных семей получат бесплатное жилье

В Татарстане в 2025 году 27 многодетных семей получат бесплатное жилье. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилфонда республики.
Речь идет о семьях, где воспитываются не менее пяти детей. Они получат благоустроенные квартиры с полной отделкой в соципотечных домах. Эти дома строятся за счет инвестиций Госжилфонда региона при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Все квартиры будут полностью готовы: с сантехникой, плитами, датчиками пожарной сигнализации и счетчиками. В 2024 году, объявленном Годом семьи, Госжилфонд передал 48 квартир 28 татарстанским многодетным семьям.
Напомним, в исторической части Казани продают дом за 250 миллионов рублей. Площадь трехэтажного объекта составляет 805 квадратных метров.