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В Татарстане 27 многодетных семей получат бесплатное жилье

Эти дома строятся за счет инвестиций Госжилфонда региона при поддержке раиса республики.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в 2025 году 27 многодетных семей получат бесплатное жилье. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилфонда республики.

Речь идет о семьях, где воспитываются не менее пяти детей. Они получат благоустроенные квартиры с полной отделкой в соципотечных домах. Эти дома строятся за счет инвестиций Госжилфонда региона при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Все квартиры будут полностью готовы: с сантехникой, плитами, датчиками пожарной сигнализации и счетчиками. В 2024 году, объявленном Годом семьи, Госжилфонд передал 48 квартир 28 татарстанским многодетным семьям.

Напомним, в исторической части Казани продают дом за 250 миллионов рублей. Площадь трехэтажного объекта составляет 805 квадратных метров.