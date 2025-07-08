В Татарстане 27 многодетных семей получат бесплатное жилье

Речь идет о семьях, где воспитываются не менее пяти детей. Они получат благоустроенные квартиры с полной отделкой в соципотечных домах. Эти дома строятся за счет инвестиций Госжилфонда региона при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова.