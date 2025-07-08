«Авилон»: дилеры продают машины с минимальной за 10 лет маржой

«Все рассчитывали на рынок на уровне 100 тыс. автомобилей в месяц, но получилось чуть больше 90 тыс. И сейчас бренды стараются наверстать то, что не продали в июне. Эта практика может закончиться тогда, когда образуются другие складские запасы, иссякнет избыток и возникнет дефицит автомобилей. Стоит добавить, что в случае снижения ключевой ставки в июле это может способствовать возвращению спроса», — объяснил «Газете.Ru» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.