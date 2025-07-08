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К 2026 году Новосибирск превратит 46 мостов в крепости

Работы по техническому оснащению 46 мостов планируется завершить в течение 2025−2026 годов.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске началось оснащение ключевых мостовых переходов современными системами безопасности. Путепровод к ТЭЦ-3 оборудуют техническими средствами обеспечения безопасности.

Как сообщили в муниципальном учреждении «Гормост», для 16 мостов и объектов транспортной инфраструктуры проекты по усилению безопасности уже готовы, ещё для восьми — находятся в разработке. Все меры реализуются в рамках выполнения требований законодательства о транспортной безопасности.

«В оперативном управлении учреждения находится 46 категорированных объектов, и специалисты принимают все необходимые меры для их соответствия требованиям законодательства о транспортной безопасности», — говорится в сообщении телеграм-канала «Антитеррор НСО».

Уже сейчас мостовые сооружения Новосибирска находятся под постоянным контролем. Сотрудники подразделений транспортной безопасности регулярно проводят патрулирование, чтобы предотвратить возможные угрозы.

Работы по техническому оснащению 46 мостов планируется завершить в течение 2025−2026 годов.