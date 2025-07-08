К 2026 году Новосибирск превратит 46 мостов в крепости

Как сообщили в муниципальном учреждении «Гормост», для 16 мостов и объектов транспортной инфраструктуры проекты по усилению безопасности уже готовы, ещё для восьми — находятся в разработке. Все меры реализуются в рамках выполнения требований законодательства о транспортной безопасности.