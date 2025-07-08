Минтруда сказало, кто из белорусов может получить от 5000 до 9200 рублей

В пресс-службе отметили, что для получения указанной субсидии необходимо встать на учет в службе занятости, пройти обучение и составить бизнес-план, подать заявку на субсидию, а затем открыть ИП и начать работу. В Минтруда уточнили, что с начала 2025 года более 400 человек в Беларуси стали индивидуальными предпринимателями благодаря госсубсидиям.