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Минтруда сказало, кто из белорусов может получить от 5000 до 9200 рублей

Минтруда сказало, в каком случае можно получить от 5 до 9,2 тысячи рублей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, кто из белорусов может получить от 5000 до 9200 рублей. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве обратили внимание, что в стране предусмотрена государственная поддержка на открытие бизнеса. Отмечается, что в городах размер субсидии составляет 11 бюджетов прожиточного минимума, или более 5000 рублей. В сельской местности сумма составит около 7000 рублей. В том случае, если белорус планирует организовать предпринимательскую деятельность, которая связана со внедрением результатов научных исследований и разработок, то размер субсидии окажется 9,2 тысячи рублей.

В пресс-службе отметили, что для получения указанной субсидии необходимо встать на учет в службе занятости, пройти обучение и составить бизнес-план, подать заявку на субсидию, а затем открыть ИП и начать работу. В Минтруда уточнили, что с начала 2025 года более 400 человек в Беларуси стали индивидуальными предпринимателями благодаря госсубсидиям.

Кстати, Минтруда назвало сумму матпомощи для подготовки детей к школе в Беларуси.

Тем временем Минтруда сказало, засчитают ли учебу и отработку в пенсионный стаж в Беларуси.

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