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На Кубани запустят первое производство автокомпонентов

В Краснодарском крае в промтехнопарке на базе Армавирского электротехнического завода запустят первое в регионе производство автокомпонентов. Протокол о намерениях заключили в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Договор о сотрудничестве подписали с компанией «Виафор». Предприятие станет первым в крае заводом по выпуску тормозных дисков для автопрома. Проект развивается в рамках сети индустриальных парков и промтехнопарков, которые создаются в регионе с 2017 года по поручению главы региона.

Реализация предусматривает несколько этапов. На первом этапе запустят изготовление вентилируемых и невентилируемых тормозных дисков диаметром до 450 мм с использованием до 90% материалов российского производства. Проектная мощность составит до 1 млн единиц продукции в год при объеме инвестиций 300 млн руб. На втором планируют создать собственную линию сборки станков и запустить полный цикл производства тормозных дисков. В дальнейшем создадут межрегиональный кластер автокомпонентов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае запустят производство двигателей для беспилотных авиационных систем с инвестициями 750 млн руб. Соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.