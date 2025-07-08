На Кубани запустят первое производство автокомпонентов

Реализация предусматривает несколько этапов. На первом этапе запустят изготовление вентилируемых и невентилируемых тормозных дисков диаметром до 450 мм с использованием до 90% материалов российского производства. Проектная мощность составит до 1 млн единиц продукции в год при объеме инвестиций 300 млн руб. На втором планируют создать собственную линию сборки станков и запустить полный цикл производства тормозных дисков. В дальнейшем создадут межрегиональный кластер автокомпонентов.