Главный архитектор Семенова разъяснила, в чем проблема инфраструктуры Самары

Самара пока находится в процессе внедрения этого подхода. Первый заместитель министра градостроительной политики и главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова рассказала Волга Ньюс о деталях данной тенденции.
Концепция «15-минутного города» подразумевает удобство проживания, при котором бытовые, социальные и транспортные услуги доступны в пределах 15 минут от места жительства и работы. Основной проблемой является то, что темпы строительства жилья значительно опережают развитие и модернизацию инфраструктуры.
Это связано с высокой прибыльностью жилищного строительства, маржинальность которого превышает показатели других строительных секторов. Важной задачей является достижение уровня развития инфраструктуры, соответствующего или превосходящего темпы жилищного строительства.
Для решения этих задач в регионе проводится градостроительная реформа. В рамках реформы в настоящее время проходят общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки Самары. Новые правила направлены на ограничение точечной застройки и стимулирование возведения жилья с необходимой инфраструктурой.