Главный архитектор Семенова разъяснила, в чем проблема инфраструктуры Самары

Для решения этих задач в регионе проводится градостроительная реформа. В рамках реформы в настоящее время проходят общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки Самары. Новые правила направлены на ограничение точечной застройки и стимулирование возведения жилья с необходимой инфраструктурой.