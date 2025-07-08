ОЭЗ «Тольятти» под Самарой стала одной из самых эффективных инвестплощадок РФ

— Особые экономические зоны остаются одним из самых эффективных инструментов государственной поддержки инвесторов. В прошлом году резиденты вложили в проекты более 1,2 трлн рублей — это вдвое больше, чем годом ранее. Было создано свыше 25 тысяч новых рабочих мест — на 40% больше, чем в 2023-м. Эти результаты подтверждают, что бизнесу комфортно работать в условиях ОЭЗ: это налоговые и таможенные преференции, готовая инфраструктура, административное сопровождение и сниженные затраты на подключение к ресурсам. Всё это делает площадки ОЭЗ точками роста и привлекательными для долгосрочных инвестиций.