В Новосибирске назвали самые востребованные специальности

По ее словам, в регионе большая потребность в кадрах здравоохранения, сфере образования, а также потребность в поварах и работниках сферы торговли. Еще нужны специалисты: станочники и наварщики металлообрабатывающих станков, механики и ремонтники сельскохозяйственных машин.