В Новосибирске назвали самые востребованные специальности

В Новосибирской области активно идет набор абитуриентов в организации среднего профессионального образования. Всего в этом году образовательные организации готовы принять 26 тысяч выпускников школ. Об этом сообщил на пресс-конференции «Интерфакс-Сибирь» замминистра образования региона Светлана Малина.
По ее словам, в регионе большая потребность в кадрах здравоохранения, сфере образования, а также потребность в поварах и работниках сферы торговли. Еще нужны специалисты: станочники и наварщики металлообрабатывающих станков, механики и ремонтники сельскохозяйственных машин.
На данный момент в регионе 78 организаций среднего профессионального образования, из них 61 организация регионального подчинения.