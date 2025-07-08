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В Новосибирске назвали самые востребованные специальности

Всего в этом году образовательные организации готовы принять 26 тысяч выпускников школ.

В Новосибирской области активно идет набор абитуриентов в организации среднего профессионального образования. Всего в этом году образовательные организации готовы принять 26 тысяч выпускников школ. Об этом сообщил на пресс-конференции «Интерфакс-Сибирь» замминистра образования региона Светлана Малина.

По ее словам, в регионе большая потребность в кадрах здравоохранения, сфере образования, а также потребность в поварах и работниках сферы торговли. Еще нужны специалисты: станочники и наварщики металлообрабатывающих станков, механики и ремонтники сельскохозяйственных машин.

На данный момент в регионе 78 организаций среднего профессионального образования, из них 61 организация регионального подчинения.