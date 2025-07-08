Реальная зарплата в Прикамье выросла почти на 4,5%

В январе-апреле 2025 года средняя начисленная зарплата в Прикамье составила 77 463 рубля. Это на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реальная начисленная зарплата с учетом индекса потребительских цен тоже выросла, но лишь на 4,4%. Такие данные опубликовал Пермьстат.
Больше всего в Прикамье зарабатывали специалисты, работающие в сфере информации и связи — 114 490 рублей. На втором и третьем месте по уровню зарплаты сотрудники, занятые в сфере добычи полезных ископаемых, — 112 552 рубля, а также работники сферы финансов и страхования — 106 167 рублей.
Меньше всего получали работники гостиниц и предприятий общественного питания — 43 216 рублей, работники сферы недвижимости — 50 253 рубля и администраторы — 51 564 рубля.