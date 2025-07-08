Реальная зарплата в Прикамье выросла почти на 4,5%

В январе-апреле 2025 года средняя начисленная зарплата в Прикамье составила 77 463 рубля. Это на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реальная начисленная зарплата с учетом индекса потребительских цен тоже выросла, но лишь на 4,4%. Такие данные опубликовал Пермьстат.