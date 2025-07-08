На Урале запустят производство отечественных фармацевтических препаратов

Для промышленного региона, где уже развиты машиностроение и металлургия, достаточно актуальным направлением становится развитие фармацевтического направления: создание инновационных препаратов и технологий на основе отечественного сырья. И очередной уверенный шаг в этом направлении сделали Уральский Федеральный университет имени первого президента РФ Бориса Ельцина и компания «Уралбиофарм»: представители сторон поставили подписи под соглашением о научно-технологическом взаимодействии.
Оно позволит вузу и фармкомпании продвинуться от задумки до полноценного выпуска дженериковых средств из ряда жизненно важных лекарственных препаратов. В частности, речь идет о сердечно-сосудистых, противовирусных, метаболических препаратах и антикоагулянтах. Руководитель вуза Илья Обабков отметил, что университет славится взаимодействием с промышленными партнерами, а подписанное соглашение позволит коллективу образовательной организации продвинуться еще и в создании отечественных химико-фармацевтических препаратов, биотехнологических продуктов, активных фармацевтических субстанций, включая интермедиаты — специальные химические вещества, которые необходимы ученым-исследователям для создания активных молекул.
Мы подписали соглашение с партнером, у которого накоплен колоссальный опыт работы в фарминдустрии. Работа с АО «Уралбиофарм» соответствует стратегическому технологическому проекту «Фармпрепараты, технологии и материалы для здоровьесбережения», который реализуется по программе «Приоритет-2030» и предполагает объединение компетенций и ускорение процессов внедрения отечественных лекарственных средств.
В первую очередь подписанное соглашение чрезвычайно важно для студентов химико-технологического института университета. Будущие специалисты смогут нарастить свои компетенции, работая над конкретными задачами, ускоряющими импортозамещение, а для предприятия — это решение кадровых проблем.
«Мы готовы к тому, чтобы разрабатывать свои отечественные препараты, и именно ученые вуза помогут нам окрепнуть и создавать новые молекулы, способные продвинуть отечественную фармотрасль на современный уровень», — подчеркнул директор фармпредприятия Александр Серебренников.
По словам ученых, большинство действующих фармпредприятий сосредоточены на выпуске готовых лекарственных форм: это либо таблетки, либо капсулы. А именно благодаря подписанному соглашению, студенты и ученые университета смогут сконцентрироваться на опытах и проработке на различных этапах химического синтеза активных субстанций — они и станут итоговым вариантом лекарственного препарата — то есть продвинуться от гипотезы и тестирования фармацевтических субстанций до полного выпуска препарата.
«Чтобы разработать лекарственный препарат на отечественном сырье, нужны компетенции в области тонкого органического синтеза, медицинской химии, фармакологии, стандартизации лекарственных препаратов, внедрения современных методов анализа и, конечно же, накопленный опыт по продвижению технологий от лабораторий до промышленных масштабов. На реализацию этих ключевых задач направлен проект», — рассказал директор химико-технологического института Михаил Вараксин.
Процесс создания лекарственного препарата предполагает несколько важных этапов: гипотеза ученых получает подтверждение, попадает в лабораторию, а затем проживает технологический цикл: от лабораторной методики до масштабирования технологических процессов на малых реакторах до 3−5 килограммов активной фармацевтической субстанции. Этот процесс позволяет отработать технологию в реальном масштабе предприятия со всеми технологическими процедурами. На следующем этапе химики-технологи сотрудничают с биологами, фармацевтами, медиками, — пояснила Алиса Козицина, директор научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ.
УрФУ традиционно использует поля главной промышленной выставки России для укрепления сотрудничества с предприятиями-производителями. Подписанное в день открытия выставки «Иннопром-2025» соглашение — очередное тому подтверждение.