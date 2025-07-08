На Урале запустят производство отечественных фармацевтических препаратов

Оно позволит вузу и фармкомпании продвинуться от задумки до полноценного выпуска дженериковых средств из ряда жизненно важных лекарственных препаратов. В частности, речь идет о сердечно-сосудистых, противовирусных, метаболических препаратах и антикоагулянтах. Руководитель вуза Илья Обабков отметил, что университет славится взаимодействием с промышленными партнерами, а подписанное соглашение позволит коллективу образовательной организации продвинуться еще и в создании отечественных химико-фармацевтических препаратов, биотехнологических продуктов, активных фармацевтических субстанций, включая интермедиаты — специальные химические вещества, которые необходимы ученым-исследователям для создания активных молекул.