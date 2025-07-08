Мишустин на «Иннопроме» рассказал о планах авиастроительной отрасли России

Мишустин сообщил, что полностью импортозамещенные российские самолеты МС-21, «Суперджет» и региональный Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации. В рамках выставки он осмотрел опытный образец Ил-114 в аэропорту «Кольцово». Также продолжается работа над самолетом «Байкал», который предназначен для местных авиалиний. Помимо упомянутых моделей, в России реализуется целый ряд других востребованных проектов в области авиастроения, включая создание новых видов вертолетной техники.