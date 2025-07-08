Мишустин на «Иннопроме» рассказал о планах авиастроительной отрасли России

В 2026 году российские авиакомпании начнут получать первые самолеты, полностью оснащенные отечественными системами, оборудованием и двигателями. Об этом объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«На следующий год планируются поставки в авиакомпании первых воздушных судов, которые оснащены всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной российской разработки», — сказал Мишустин на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Мишустин подчеркнул, что в новых воздушных судах используются новейшие материалы и передовые технологические решения. Это позволит не только повысить надежность и безопасность перелетов, но и обеспечить конкурентоспособность российской авиационной техники на внутреннем рынке. Премьер-министр выразил уверенность, что отечественная авиационная промышленность сможет значительно нарастить темпы производства.
Мишустин сообщил, что полностью импортозамещенные российские самолеты МС-21, «Суперджет» и региональный Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации. В рамках выставки он осмотрел опытный образец Ил-114 в аэропорту «Кольцово». Также продолжается работа над самолетом «Байкал», который предназначен для местных авиалиний. Помимо упомянутых моделей, в России реализуется целый ряд других востребованных проектов в области авиастроения, включая создание новых видов вертолетной техники.