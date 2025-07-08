Производство двигателей для беспилотных авиасистем запустят на Кубани

Производство двигателей для беспилотных авиационных систем запустят на Кубани. Соглашение с компанией-инвестором подписали вице-губернатор Александр Руппель и глава Абинского района Илья Биушкин.
В создание производства вложат 750 млн рублей. Выпуск двигателей позволит обеспечить нужды компании. Кроме того, в крае появится 50 новых рабочих мест.
На предприятии будут выпускать три вида двигателей.
Реализация этого проекта соответствует целям нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», запущенного по поручению Президента России. Линейка двигателей позволит обеспечить потребности военной промышленности, а также гражданские и сельскохозяйственные направления БАС.
В настоящее время на Кубани шесть предприятий выпускают беспилотники и компонентную базу для таких производств. В том числе в крае создают двигатели для дронов, в которых используют отечественные материалы и комплектующие.
«В течение последних двух лет кубанские предприятия разработали и выпускают современные БПЛА, а также комплектующие к ним — платы управления, корпуса и винты», — сообщил министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.
Один из этапов реализации нацпроекта — открытие научно-профильного производственного центра испытаний и компетенций. Его запустят в регионе в 2025 году.